Нереальная красавица: Симон Эшли из "Бриджертонов" на съемках самого обсуждаемого фильма лета

Симон Эшли / © Getty Images

Реклама

Она появится во второй части фильма «Дьявол носит Prada», которая выйдет на экраны в следующем году.

Кого именно сыграет в фильме актриса пока что держится в секрете, но ее уже несколько раз фотографировали во время съемок. 14 августа Симон подловили в Верхнем Ист-Сайде — престижном районе города. Актриса была одета в стильные свободные джинсы, босоножки и черный лаконичный топ. Лук Симон дополнили солнцезащитные очки, укладка и босоножки. В руках она несла большой пакет.

Симон Эшли / © Getty Images

Ранее Симон также продемонстрировала более гламурный наряд. Во время съемок одной из сцен, которая вероятно, будет изображать Met Gala, актриса появилась в черном коротком платье. Ее наряд был от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции от-кутюр осень-зима 2010.

Реклама

В руках она держала две сумки — от Rafe необычной формы, а также сумка в виде сердца от Bvlgari. Этот гламурный наряд она также сочетала с не менее гламурной обувью от Gedebe со стразами.

Симон Эшли / © Getty Images

Картина выйдет через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. К своим ролям вернутся такие звезды Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй. Последняя сыграет как и в прошлый раз главную роль и уже приступила к работе. Как и сериал «Секс в большом городе», фильм «Дьявол носит Prada» снимают частично на улице.