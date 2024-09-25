Нереальная красотка: испанская певица Розалия удивляет нарядами на Неделе моды в Париже

Популярная испанская звезда - 25-летняя певица Розалия - неоднократно привлекала внимание на Неделе моды в Париже, которая сейчас в самом разгаре.

Девушка посетила показ Модного дома Christian Dior, который представил коллекцию весна-лето 2025 прет-а-порте.

Розалия / Фото: Associated Press

Розалия надела на модное мероприятие костюм с жакетом и юбкой-карандашом, которую украшала высокая молния.

Также певица дополнила наряд кожаными черными перчатками и слингбэками с бантиками. Свои роскошные длинные волосы она просто распустила.

Розалия / Фото: Associated Press

Между показами ее неоднократно фотографировали папарацци. В одном из образом Розалия сочетала красные сапоги от Dries Van Noten с мини-платьем оттенка сливочного масла и черным объемным бомбером. Подловили Розалию, когда она покидала отель The Ritz, где остановилась.

Розалия / Фото: Getty Images

Также красотка продемонстрировала образ в черном эффектном наряде. Ее лук включал майку с декором и совершенно прозрачную юбку. Наряд выглядел очень необычно и смело.

Розалия / Фото: Getty Images

Также показ Dior в Париже посетили актрисы Аня Тейлор-Джой и Натали Портман. В этот раз Недели моды продлится от 23 сентября до 1 октября.

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