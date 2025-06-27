Нереальная красотка: Сидни Суини появилась в Венеции в преддверии свадьбы Безоса

Сидни Суини / © Associated Press

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На этой неделе в Венеции состоится свадьба американского миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной — бывшей телеведущей Лорен Санчес. Пара арендовала для празднования роскошные отели и даже целый остров, а также позвала 200 гостей, среди которых оказалась новоиспеченная голливудская суперзвезда — 27-летняя красотка и актриса Сидни Суини.

Девушку заметили на прогулке на живописной улице в Венеции, когда она прогуливалась днем. Она была одета в черное мини от бренда Chloé — комбинезон с V-образным вырезом из шелкового жоржета выполненный в трендовом бохо-стиле. Этот образ Сидни дополнила туфлями с открытой пяткой от Miu Miu, небольшой сумкой, а также роскошными локонами, макияжем и солнцезащитными очками.

Сидни Суини / © Associated Press

Также в тот день в городе заметили девушку Леонардо Ди Каприо с покупками — 27-летнюю итальянскую модель Витторию Черетти. Она и ее знаменитый бойфренд тоже в списке приглашенных на свадьбе миллиардера.

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Виттория Черетти / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images