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Нереально красивая: Фрида Аасен на красной дорожке Канн

Нереально красивая: Фрида Аасен на красной дорожке Канн

Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

Сегодня в Каннах звезды пришли на премьеру фильма "Стиллуотер".

Норвежская модель Фрида Аасен появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в очень красивом образе. Она надела корсетное платье, расшитое золотыми пайетками, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру и дополнила наряд роскошными серьгами с изумрудами и бриллиантами. 

Фрида Аасен в Каннах / © Getty Images
Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

Волосы модель не стала собирать в высокую прическу и они красиво обрамляли лицо. 

Фрида Аасен в Каннах / © Getty Images
Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

Макияж был довольно яркий но в пастельных тонах и с перламутровым блеском. 

Фильм же, на который пришла Фрида обещает быть интересным. Режиссер ленты - Том Маккарти. Главную роль в нем исполняет Мэтт Деймон. 

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