Нереальное сходство: Тимоти Шаламе оделся Бобом Диланом для презентации фильма

Голливудский красавчик Тимоти Шаламе, сыгравший в новом фильме "Дюна", посетил очередное мероприятие в Нью-Йорке - презентации фильма-байопика "Полная неизвестность".

В этом фильме молодой актер сыграл роль культового американского музыканта - Боба Дилана. Поэтому на презентации Тимоти решил произвести впечатление и явно немного пошутить - он нарядился в образ полностью идентичный тому, который носил сам Боб Дилан в 2003 году.

На Шаламе была длинная кожаная куртка-пальто, черные брюки и ботинки. Также образ он дополнил клетчатой рубашкой, шарфом на шее, перчатками и шарфом. Экстравагантности добавляли ему тонкие усы и волосы, которые были светлого света. Возможно, актер надел парик. Можно заметить, что он даже пытался скопировать вырашение лица Боба.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

А так выглядел Дилан на мероприятии 21 год тому назад.

Боб Дилан / Фото: Getty Images

Как думаете, удалось Тимоти воссоздать образ кумира миллионов?

Фильм с Тимоти расскажет о прибытии 19-летнего Боба Дилана в Нью-Йорк в 1961 году и о его превращение в культурный феномен. Во время съемок актера неоднократно фотографировали папарацци, как и его коддегу Эль Фэннинг.

Напомним, что Боб Дилан - легендарный американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. Он является также одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет, лауреат Нобелевской премии по литературе и множества музыкальных наград.

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