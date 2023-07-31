Несла сына на руках: Эмили Ратажковски заметили в непринужденном наряде в Нью-Йорке

Звездная мама пытается проводить с ребенком каждую свободную минуту.
Известную американскую модель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке, когда она в компании друзей шла по улице после ужина. 32-летняя знаменитость несла на руках своего маленького сына Сильвестра, которого родила в браке с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
Модель была одета просто и непринужденно, поскольку на ней была свободная красная футболка и мешковатые штаны с принтом. Также она надела солнцезащитные очки и кроссовки Reebok.
Маленького Сильвестра Эмили одела в зеленые шорты, желтую футболку и белые кроссовки.
Напомним, что с отцом малыша она уже не в отношениях. Эмили бросила Себастьяна Бир-Маккларда после его измены. Роман пары продлился недолго, ведь 2018 году, всего после нескольких недель отношений, они поженились, а в 2022 году уже развелась.
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