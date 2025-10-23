ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
141
1 мин

Несла в руках сумку в виде пакета от печенья: Бри Ларсон удивила аксессуаром за 895 долларов

С такий необычным аксессуаром актриса на публике еще не появлялась.

Юлия Каранковская
Бри Ларсон

Бри Ларсон / © Getty Images

Во вторник Бри Ларсон заметили в Нью-Йорке, когда она шла на интервью на шоу The View. Актриса была одета в желтый атласный костюм с юбкой от Moschino, который включал жакет в ретро-стиле с объемными рукавами и приталенную юбку, украшенную различным декором.

Образ она также дополнила очень необычным клатчем от этого знаменитого и креативного бренда — сумка была выполнена в виде увеличенной копии упаковки от печенья.

Бри Ларсон / © Getty Images

Бри Ларсон / © Getty Images

Бренд создал эти сумки как коллаборацию с брендом Pepperidge Farm, посвященного новому печенью с лимонным вкусом. Сумка, дебютировавшая на подиуме во время показа коллекции осень-зима 2025 в феврале. Она продавалась по цене 895 долларов.

Сумка Бри Ларсон / © Getty Images

Сумка Бри Ларсон / © Getty Images

Свой лук Бри также дополнила белыми туфлями с бантиками и удивила новой прической — актриса обрезала волосы и теперь носит прическу пикси.

Также напомним, что итальянский дизайнерский дом Moschino известен своими комедийными интерпретациями не только готовой одежды, но и необычных аксессуаров. Они создали сумки в форме чего угодно, например, в коллекции весна-лето 2026 презентовали публике сумки в виде кастрюль.

141
