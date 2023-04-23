Несмотря на ссоры: Оливию Уайлд заметили с бывшим мужем Джейсоном Судейкисом

Хоть у них и не простые сейчас отношения, они вместе ходят на спортивные матчи к сыну.

В субботу в Лос-Анджелесе была отличная летняя погода, поэтому в городе проходило небольшое футбольное детское соревнование, в котором принимал участие сын актеров Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса - 8-летний Отис.

Оба знаменитых родителя пришли на это мероприятие, чтобы поддержать ребенка, несмотря на то, что уже давно развелись и состоят сейчас не в лучших отношениях - не так давно Оливия публично заявила, что ее экс-муж не платит алименты.

В тот день на Оливии была белая майка, светлые джинсы Levi’s, кроссовки из коллаборации Adidas x Gucci, а также соломенная шляпа и солнцезащитные очки Ray-Ban. Также свой лук актриса дополнила шопером и красным маникюром. Судейкис же был одет в шорты с карманами, толстовку, кепку и красные кроссовки Nike.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / Фото: Getty Images

Также актриса забежала в тот день еще и на небольшую ярмарку, где купила букет цветов домой.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Напомним, что Оливия и Джейсон начали отношения в 2011 году. В январе 2013 года пара обручилась. У них есть двое детей - сын Отис Александр Судейкис и дочь Дэйзи Джозефин Судейкис. В 2020 году пара рассталась.

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