Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Корона"

Последний сезон поделили на две части: премьера первой состоится 16 ноября, а вторая часть выйдет 14 декабря. Это единственный сезон сериала, который выйдет после смерти королевы Елизаветы II.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер к одному из самых обсуждаемых своих сериалов - шоу о британской королевской семье "Корона".

Это будет финальный шестой сезон сериала, и, судя по трейлеру, первые четыре эпизода будут посвящены отношениям принцессы Дианы с продюсером и сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, который погиб в аварии вместе с ней, и постоянных преследованиях пары папарацци.

Также в шестом сезоне произойдет частичная смена актерского состава - мы увидим подросших сыновей принцессы.

Помимо трейлера стриминг показал и новый постер к шоу, на котором изображена Диана.

Также напомним, что последний сезон поделили на две части: первая посвящена принцессе Диане, а вторая расскажет о королеве Елизавете II и принце Чарльзе, о начале отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые познакомились в университете, а также о свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Ожидается, что действие шестого сезона будет разворачиваться в период с 1997 по 2005 год, поэтому, скорее всего, свадьбу Кейт и Уильяма нам не покажут, поскольку она состоялась в 2011 году.

Так что, вероятно, в будущем нас ждет еще один трейлер, но уже второй части этого помпезного шоу.

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