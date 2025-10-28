Нетипичные признаки инсульта: врач-невролог объяснил, на что обратить внимание

Нетипичные признаки инсульта / © Credits

Реклама

Что такое инсульт, какие типичные и нетипичные симптомы свидетельствуют о его развитии и на что надо обращать внимание, рассказал врач-невролог Клиники МЕДИКОМ Потапов Максим Александрович.

Инсульт — это острое состояние, при котором мозг резко перестает получать достаточное количество крови, что приводит к отмиранию его тканей и нарушению функций.

Классическими, или типичными признаками инсульта являются:

Реклама

нарушение речи;

асимметрия лица;

внезапное ухудшение зрения — затуманивание, двоение, потеря зрения на один глаз;

потеря равновесия и координации;

онемение рук, ног или сильная слабость, чаще всего тела — с одной стороны;

спутанность сознания.

Люди, которые впервые имеют дело с инсультом, чувствуют растерянность и сомневаются, стоит ли вызывать неотложную медицинскую помощь.

Существует быстрый тест FAST, который поможет сориентироваться:

F (Face): попросите человека улыбнуться или попробуйте улыбнуться, если плохо стало вам. Онемение части лица, сползание улыбки вниз на одну сторону, перекашивание лица — первый симптом инсульта.

A (Arms) — необходимо поднять обе руки вверх. Если одна рука слабее, не поднимается или она неконтролируемо опускается — это второй симптом.

S (Speech) — нужно сказать простое предложение вроде: «Меня зовут [имя]». Ускоренная речь, большие паузы между словами, спутывание слов, глотание слогов, охриплость, слабость голоса, невнятная речь, будто с полным ртом — третий симптом.

T (Time) — если даже один симптом подтвердился, необходимо в этот же момент вызвать скорую помощь, потому что каждая минута промедления означает гибель тысяч нейронов, что может привести к необратимым последствиям или смерти.

В редких случаях первым признаком инсульта является нейрогенная боль , то есть возникающая из-за повреждения нервных структур в мозге.

Это может быть:

Реклама

острая невралгия тройничного нерва — внезапная, интенсивная боль с одной стороны лица, подобная удару током; длится от нескольких секунд до нескольких минут, то есть является эпизодической;

необычная боль в зоне лица без четкой локализации, не похожая на зубную, мышечную или кожную;

гемисенсорная боль в одной части тела, дополненная онемением, снижением чувствительности или слабостью. Человек может чувствовать, что другая часть тела «не такая, как раньше», будто «деревянная» или «горит».

Среди других нетипичных признаков инсульта, которые встречаются крайне редко, а потому остаются без внимания, выделяют:

опущение верхнего века, которое сопровождается нарушением зрения, сознания, координации движений;

неожиданный непрерывный кашель, не связанный с аллергией, простудой и другими болезнями;

ощущение инородного тела в горле, будто в нем что-то застряло — этот и предыдущий симптомы могут свидетельствовать о повреждении участков мозга, которые отвечают за глотание и дыхание;

боль в груди или эпигастральной области (верхняя центральная часть живота, расположенная под грудной клеткой и над пупком), которую часто ошибочно диагностируют как острый коронарный синдром;

нарушение сна, а именно — чрезмерная сонливость, когда человек «отключается» днем и буквально не может проснуться;

синдром чужой руки — невозможность контролировать одну руку, которая нажимает кнопки, хватает предметы, отталкивает другую руку и тому подобное.

Если у вас возникла боль, непрерывный кашель или любой другой нетипичный симптом, без промедлений обратитесь к неврологу. Двусторонняя потеря слуха или боль в груди не обязательно свидетельствуют о развитии инсульта. Но в случае его подтверждения, вы своевременно начнете лечение, что крайне важно.

Асимметрия лица, слабость конечностей, нарушение речи (FAST) являются основаниями для вызова скорой медицинской помощи — даже один симптом из возможных.

Транзиторная ишемическая атака, в народе — микроинсульт, как правило, предшествует инсульту, который может произойти через 24-48 часов или позже.