Нетребко выходит на замену: российская оперная дива возвращается в европейский театр

Мы, не без удовольствия, продолжаем следить за перипетиями звезд российской сцены, которым очень сложно сейчас оставаться вне политики или даже просто "любить Родину" на расстоянии.

Попытка усидеть сразу на двух стульях заставляет оперную певицу Анну Нетребко, образно говоря, демонстрировать шпагат, которому позавидовала бы балерина Анастасия Волочкова, которая, к слову, сейчас занята другими вещами - борется в суде за право писать под елку у себя на участке.

Нетребко, которая в свое время лишилась очень выгодного рекламного контракта с Austrian Airlines после публичной поддержки войны на Донбассе и фотосессии с флагом так называемой "Новороссии", с началом широкомасштабного вторжения России в Украину была вынуждена выбирать сторону конфликта. Мировые оперные театры потребовали от нее осуждения войны, развязанной Россией, а российские театры и политические лидеры, естественно, требовали совершенно противоположного. Все это вызвало хаотичные метания Нетребко из стороны в сторону.

Анна Нетребко / Associated Press

После начала широкомасштабного вторжения певицу уволили из "Ла Скала", Баварской оперы и Метрополитен-оперы. После этого она все же осудила войну в Украине и заявила, что "не является союзником какого-либо лидера России".

За что на нее накинулись российские чиновники. Новосибирский оперный театр отменил запланированный концерт Нетребко, а глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отказался приглашать ее на космодром "Восточный", пошутив, что она там больше "не требко".

В ответ на это Нетребко заявила, что "против Родины своей не шла и не пойду". Но, видимо, заявила недостаточно громко, не все услышали.

На днях российская пресса поспешила обрадовать читателей новостью о том, что оперный театр Монте-Карло пригласил Нетребко заменить в опере Пуччини "Манон Леско" заболевшую сопрано Марию Агресту.

Анна Нетребко / Associated Press

Нетребко, которая отдыхала в это время в Египте, быстро бросила свой отпуск и сообщила в соцсетях о своем возвращении к работе, уточнив, что для нее самой это "неожиданно". Российская певица также не забыла пожелать "своей подруге и коллеге Марии Агресте "полного и скорейшего выздоровления". По-видимому, так же искренне, как сначала осудила агрессию Родины, а затем призналась ей в любви.

Мы же желаем солистке оперного театра Монте-Карло выздоровления совершенно искренне и горячо. А вот руководству этого театра желаем более внимательно следить за всеми заявлениями российской оперной певицы. А не только за теми, которые удобно принимать во внимание.

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