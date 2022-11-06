Неудачный выбор: Ким Кардашьян надела резиновое платье, которое подчеркнуло дряблость шеи

Свое предназначение Ким Кардашьян видит в том, чтобы выглядеть идеально. Вся жизнь звезды реалити-шоу проходит в подготовке к выходу на разнообразные красные дорожки.

Чтобы выглядеть идеально, Ким Кардашьян не жалеет сил, средств и времени. В ход идет все: пластические операции, последние достижения косметологии, декоративная косметика, накладные волосы, дизайнерские наряды, утягивающее белье, корсеты - все, что только можно купить за деньги.

Каждый образ Ким - произведение искусства, созданное командой лучших модельеров, стилистов, дизайнеров, визажистов и парикмахеров.

Последний выход, который состоялся вчера в Музее искусств LACMA в Лос-Анджелесе не должен был стать исключением, но что-то пошло не так.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

На гала-вечере Art+Film, на котором отмечали достижения кино, моды и современного искусства, Ким появилась в эффектном резиновом платье со шлейфом от Balenciaga. Наряд звезда дополнила резиновыми перчатками и остроносыми туфлями.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Платье сидело идеально на точеной фигуре Ким во всех местах за исключением горловины. На шее платье сдавливало тело слишком сильно, оно село настолько плотно, что кожа собралась в складки, создав ощущение дряблости, которые особенно бросалось в глаза на контрасте с идеальной гладкостью материала платья.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Довольно странный, но милый и забавный образ продемонстрировала на том же мероприятии Билли Айлиш со своим бойфрендом. Парочка пришла в пижамах и позировала фотографам завернувшись в одеяло.

Читайте также: