Неудобно получилось: Эмили Ратажковски затмила Ким Кардашьян, надев на Vanity Fair похожее платье

Семья Кардашьян-Дженнер на протяжении многих лет является гостями афтепати "Оскара" Vanity Fair. В этом году самая знаменитая и представительница клана - 43-летняя Ким Кардашьян - конечно же, вновь вышла на красную дорожку мероприятия.

Телезвезда выбрала платье от Модного дома Balenciaga, роскошного жемчужного оттенка. Наряд был довольно скромным, по сравнению с прошлыми луками звезда, и смотрелся довольно скучно.

Оно было длинным, приталенным, имело треугольное торчащее вверх декольте.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Образ Кардашьян дополнила солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами и длинным французским маникюром.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

А вот волосы Ким уложили в элегантную прическу в стиле мультяшного персонажа Джессики Рэббит.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Однако засиять по полной Ким на этом мероприятии не удалось, поскольку ее образ затмила супермодель Эмили Ратажковски, которая появилась на Vanity Fair в похожем платье, но от Jacquemus из коллекции весна-лето 2024.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Наряд Эмили, конечно же, немного отличался, в нем был другой крой, материал и даже декольте было более смелое, из-за чего казалось, что модель практически топлес. Но все же оттенки платьев и их простота делала их очень похожими.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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