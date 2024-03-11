Неудобно получилось: Эмили Ратажковски затмила Ким Кардашьян, надев на Vanity Fair похожее платье

Известные красавицы надела на вечеринку платья в похожем стиле.
Семья Кардашьян-Дженнер на протяжении многих лет является гостями афтепати "Оскара" Vanity Fair. В этом году самая знаменитая и представительница клана - 43-летняя Ким Кардашьян - конечно же, вновь вышла на красную дорожку мероприятия.
Телезвезда выбрала платье от Модного дома Balenciaga, роскошного жемчужного оттенка. Наряд был довольно скромным, по сравнению с прошлыми луками звезда, и смотрелся довольно скучно.
Оно было длинным, приталенным, имело треугольное торчащее вверх декольте.
Образ Кардашьян дополнила солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами и длинным французским маникюром.
А вот волосы Ким уложили в элегантную прическу в стиле мультяшного персонажа Джессики Рэббит.
Однако засиять по полной Ким на этом мероприятии не удалось, поскольку ее образ затмила супермодель Эмили Ратажковски, которая появилась на Vanity Fair в похожем платье, но от Jacquemus из коллекции весна-лето 2024.
Наряд Эмили, конечно же, немного отличался, в нем был другой крой, материал и даже декольте было более смелое, из-за чего казалось, что модель практически топлес. Но все же оттенки платьев и их простота делала их очень похожими.
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