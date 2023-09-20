Неужели ей 60 лет: роскошная Деми Мур появилась показе Fendi в водолазке и юбке с драпировкой

Модный дом презентовал весеннюю коллекцию 2024 прет-а-порте, а а одной из звездных гостей показа была голливудская актриса Деми Мур.

Звезда появилась в комплете кораллового оттенка в рубчик, который состоял из водолазки и юбки-карандаша. В зоне колен юбку украшала драпировка.

Дополнила актриса наряд нежно-голубой накидкой оверсайз с монограммой бренда и длинными рукавами. Ее Деми носила приспустив с плеч. Также звезда дополнила наряд черными босоножками на каблуках, сумкой с короткой ручкой и лаконичными серьгами. Длинные волосы Деми просто распустила из-за чего было сложно поверить, что ей 60 лет.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Среди тех, кто посетил это шоу и сидел в первом ряду на показе, была актриса Кристина Риччи, сыгравшая в нашумевшем сериале "Уэнcдей" и фильмах 90-х "Семейка Аддамс".

Кристина Риччи / Фото: Getty Images

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