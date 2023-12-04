Неужели ей 61 год: Деми Мур произвела фурор золотым платьем с цветком на светском мероприятии

В Лос-Анджелесе прошел гала-концерт Музея киноакадемии 2023 - ежегодное мероприятие, которое направлено на сбор средств на музейные выставки и публичные программы. Во время этого события также чествовали таких знаменитостей, как Мерил Стрип, Майкл Б. Джордан, Опра Уинфри и София Коппола.

Также среди гостей этого мероприятия была и голливудская звезда Деми Мур. 61-летняя актриса вышла на красную дорожку в золотом платье от бренда Tamara Ralph.

Гламурный наряд был полностью украшен стразами, имел несколько складок на талии, а также элегантный разрез на юбке. На лифе платье украшал огромный 3D цветок - один из главных трендов вечерней моды 2023 года.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Дополнила свой образ Деми золотым клатчем-коробкой, гламурными босоножками, золотыми украшениями и прической с длинными распущенными волосами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Другими гостями мероприятия стали Натали Портман, Дуа Липа, Леонардо ДиКаприо, Джаред Лето, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои и Ленни Кравиц, Ева Лонгория, Сирша Ронан и Грета Гервиг, Кара Делевинь, Эдриан Броуди и другие.

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