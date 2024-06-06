Неужели ей 70 лет: Кристи Бринкли блистала на церемонии в Нью-Йорке

Каждое появление модели на публике завораживает, ведь она одна из тех личностей, которые на собственном примере доказывают, что возраст - это только цифра.

70-летняя актриса и модель Кристи Бринкли - звезда 80-хи 90-х годов, котора неоднократно появлялась на обложках Sports Illustrated, посетила церемонию вручения премии Fragrance Foundation Awards, которая прошла в Театре Дэвида Х. Коха, в Нью-Йорке.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Перед камерами женщина блистала в черно-белом наряде - приталенном платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Украшал его белый асимметричный пояс, который ниспадал практически до пола сзади.

Носила она свой наряд в сочетании с гламурными туфлями на каблуках, роскошной укладкой с объемными локонами, яркими макияжем с красной помадой на губах и маникюром, который тоже был выполнен красным лаком. В ушах у модели сверкали серьги с камнями.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

А совсем недавно Бринкли поразила красотой в красном платье на вечеринке издания Sports Illustrated. Кристи вышла на публику в платье от Norma Kamali, которое идеально сидело на фигуре, имело разрез на юбке и длинные рукава-кейп.

Читайте также: