Неужели она помолвлена: Адель заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце

Руку певицы украшает огромный бриллиант.

После выступления на BRIT Awards и появления на красной дорожке Адель заинтриговала многих своим поклонников новым украшением - огромным кольцом на безымянном пальце левой руки (в Британии, США и многих других европейских странах обручальные кольца носят именно на левой руке).

Является ли украшение помолвочным, пока неизвестно, ведь певица не комментировала это, однако надевает свой огромный бриллиант теперь на все публичные мероприятия. Поклонники звезды предполагают, что она обручилась со своим бойфрендом Ричем Полом, с которым в отношениях около года. А если помолвка и произошла, то совсем недавно, ведь ранее Адель с этим украшением замечена не была.

Адель / Associated Press

Кольцо суперзвезды выполнено из платины, а украшает его огромный бриллиант грушевидной форме - очень модной сейчас. Бриллиант и изумруд такой же формы украшают руку Меган Фокс.

Адель / Associated Press

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