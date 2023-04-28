Неужели они опять сотрудничают: Ким Кардашьян появилась в вещи от Balenciaga

Звезда удивила выбором образа, но все же выглядела очень хорошо и женственно.

Поскольку сейчас в Нью-Йорке в разгаре съемки двенадцатого сезона сериала "Американская история ужасов", в котором одну из ролей сыграет Ким Кардашьян, она проводит некоторое время в городе. На этой неделе знаменитость сфотографировали, когда она покидала роскошный отель Ritz-Carlton, расположенный в центре Манхэттена.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На Ким в тот день был полностью серый образ, который нас немного удивил, ведь похоже, звезда надела сапоги-чулки выше колен из спандекса с острым носком от скандального бренда Balenciaga.

И это при том, что прошлом году Кардашьян разорвала сотрудничество с этой маркой, после их рекламной кампании, в которой бренд снял детей с сумками-медведями в БДСМ-одежде, а также с очень противоречивой литературой, которая фигурировала в кадре.

Сапоги, как у Ким Кардашьян

Также на ней было серое платье из трикотажа от бренда Alaia, стоимость такой вещи - 3970 долларов.

Платье, как у Ким Кардашьян

На бедрах платье Ким завязала, акцентировав внимание таким образом на свою роскошную фигуру "песочные часы". Завершали лук перчатки, высокая прическа и украшения с огромными бриллиантами.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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