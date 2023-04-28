Неужели они опять сотрудничают: Ким Кардашьян появилась в вещи от Balenciaga

Звезда удивила выбором образа, но все же выглядела очень хорошо и женственно.
Поскольку сейчас в Нью-Йорке в разгаре съемки двенадцатого сезона сериала "Американская история ужасов", в котором одну из ролей сыграет Ким Кардашьян, она проводит некоторое время в городе. На этой неделе знаменитость сфотографировали, когда она покидала роскошный отель Ritz-Carlton, расположенный в центре Манхэттена.
На Ким в тот день был полностью серый образ, который нас немного удивил, ведь похоже, звезда надела сапоги-чулки выше колен из спандекса с острым носком от скандального бренда Balenciaga.
И это при том, что прошлом году Кардашьян разорвала сотрудничество с этой маркой, после их рекламной кампании, в которой бренд снял детей с сумками-медведями в БДСМ-одежде, а также с очень противоречивой литературой, которая фигурировала в кадре.
Также на ней было серое платье из трикотажа от бренда Alaia, стоимость такой вещи - 3970 долларов.
На бедрах платье Ким завязала, акцентировав внимание таким образом на свою роскошную фигуру "песочные часы". Завершали лук перчатки, высокая прическа и украшения с огромными бриллиантами.
Читайте также:
- Ким Кардашьян: самая популярная и высокооплачиваемая звезда реалити
- Мама в топе, а дочь в черном костюме: Ким Кардашьян и Норт Уэст на фэшн-церемонии
- В белом кроп-топе и спортивных штанах: Ким Кардашьян в объективах папарацци
- В кожаной куртке и мини-юбке с пряжками: Ким Кардашьян с обнаженным животом появилась в Милане