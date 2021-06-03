Неужели родила: актрису Кирстен Данст подловили в Калифорнии

Похоже, недавно она стала мамой во второй раз.

В конце марта 39-летняя актриса Кирстен Данст сообщила о своей второй беременности и сделала это довольно оригинально, появившись на обложке глянцевого журнала W Magazine.

Позировала она тогда в полупрозрачном кружевном платье Rodarte, дизайн которого лично разработали Лора и Кейт Малливи. Автором снимков стала София Коппола, режиссер и близкая подруга Данст.

Но, похоже, актриса уже родила, ведь вчера ее сфотографировали в округе Бербанк, когда она приехала за кофе. Живота у нее уже не было. Одета Кирстен была в широкую черную блузу с длинным рукавом, джинсовые шорты и вьетнамка. В руке она несла черную сумку на длинных ручках, а на глазах у нее были солнцезащитные очки.

Кирстен Данст / Getty Images

Когда именно актриса стала мамой, пока неизвестно, как и то, кто у нее родился. Отец ребенка - актер Джесси Племонс. У пары уже есть сын Эннис Племонс, который родился в 2018 году.

Кирстен Данст / Associated Press

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