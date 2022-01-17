Невероятная: 67-летняя Кристи Бринкли в бикини похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Супермодель 80-х поразила своим превосходным внешним видом.
Кажется, молодость Кристи Бринкли неподвластна времени. В свои 67 лет супермодель восхищает своей красотой и фигурой. Мы в очередной раз в этом убедились, увидев снимки Бринкли с ее отдыха.
Знаменитость сделала селфи в зеркале, когда красила блеском губы. Одета она была в черное бикини, сверху которого накинула молочный кружевной халат-тунику.
Кристи сверкнула стройной фигурой, плоским животом и сексуальным декольте. Пляжный лук модель дополнила соломенной шляпой.
Кожа ее лица выглядит свежей, упругой и без морщин.
Еще Бринкли выложила снимки в темно-синем спортивном купальнике на молнии и широкополой шляпе. На бедрах звезда завязала рубашку. Она позировала на пляже.
Глядя на эти снимки, сложно поверить в реальность возраста Кристи.
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