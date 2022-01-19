Невероятная: Екатерина Бужинская в золотом купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным декольте

Артистка примерила гламурный купальник, в котором устроила фотосессию на отдыхе.
Екатерина Бужинская наслаждается отдыхом в райском уголке – в Доминиканской республике. Певица не забывает радовать фолловеров пикантными снимками в купальнике.
В этот раз звезда устроила себе фотосессию в роскошном золотистом купальнике. Лиф отлично подчеркнул пышный бюст Кати, который она демонстрировала на камеру.
Бужинская также похвасталась стройной фигурой и ногами.
На одних фотографиях певица свой пляжный лук дополнила шляпой с золотой цепочкой, а на других – золотистой повязкой, очками и длинными серьгами.
Екатерина выглядела просто невероятно.
"Когда хочется остановить время", – подписала снимки артистка.
В прошлый раз звезда продемонстрировала фигуру в разноцветном купальнике с флористическим принтом.
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