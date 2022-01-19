Невероятная: Екатерина Бужинская в золотом купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным декольте

Невероятная: Екатерина Бужинская в золотом купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным декольте

Артистка примерила гламурный купальник, в котором устроила фотосессию на отдыхе.

Екатерина Бужинская наслаждается отдыхом в райском уголке – в Доминиканской республике. Певица не забывает радовать фолловеров пикантными снимками в купальнике.

В этот раз звезда устроила себе фотосессию в роскошном золотистом купальнике. Лиф отлично подчеркнул пышный бюст Кати, который она демонстрировала на камеру.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская также похвасталась стройной фигурой и ногами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

На одних фотографиях певица свой пляжный лук дополнила шляпой с золотой цепочкой, а на других – золотистой повязкой, очками и длинными серьгами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина выглядела просто невероятно.

"Когда хочется остановить время", – подписала снимки артистка.

В прошлый раз звезда продемонстрировала фигуру в разноцветном купальнике с флористическим принтом.

Читайте также: