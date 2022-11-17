Невероятная: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонстрировала роскошные образы в свадебных платьях

Модель Катя показала снимки с рекламной кампании свадебных нарядов.
Одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" — 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая — опубликовала в Instagram серию фотографий из фотосессии в свадебных платьях.
В рекламной кампании девушка примеряла много красивых нарядов для невест. В каждом платье Катя по-особому выглядела роскошно.
Первый образ – романтичный. Платье имеет шлейф, вышитые цветы и прозрачную зону декольте, что придает пикантности.
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Второй аутфит – эффектный. Наряд, расшитый флористическим узором, имеет пышную юбку и открытую линию плеч.
Третий лук – элегантное платье по фигуре с сексуальным декольте и блестящей флористической вышивкой, дополненное юбкой со шлейфом.
Четвертое платье фасона "рыбка" с интересной вышивкой идеально подчеркнуло соблазнительные формы Кати. Белые пышные снимаемые рукава придали образу легкости.
И пятый лук – гламурный. Платье с блестками, обнаженными плечами и юбкой-шлейфом выглядит шикарно.
Лозовицкая имеет стройную сексуальную фигуру, поэтому все фасоны платьев ей очень идут.
"Я даже не могу посчитать, сколько съемок у меня было для брендов свадебных и вечерних платьев. И сейчас мне очень приятно получать сообщения от девушек, что вы заказывали платья из каталогов, на которых изображена я", — написала Катя в посте.
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