Невероятная: Хайди Клум в ярком платье с сексуальным декольте и разрезом сияла на красной дорожке

49-летняя немецкая модель продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст на музыкальном ивенте.
Хайди Клум посетила состоявшуюся в Калифорнии музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards. Своим роскошным аутфитом модель произвела настоящий фурор на красной дорожке.
Звезда появилась в желтом платье без бретелей из коллекции бренда Miss Sohee сезона весна-лето 2023, расшитом розовыми цветочными аппликациями и камнями. Наряд имел сексуальное декольте в форме сердца, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь, и разрез до бедра.
Сверху Клум накинула белое пальто оверсайз, также украшенное розовыми цветочными аппликациями. Обула она белые босоножки на шпильках.
Лук Хайди дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным макияжем смоки-айс, длинным бежевым маникюром и кольцами с массивными камнями. Модель выглядела великолепно.
Напомним, церемонию также посетила певица Мэдисон Бир, которая была одета в платье макси по фигуре с принтом "рыси" от Roberto Cavalli с откровенны декольте.
Читайте также: