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Невероятная: Хайди Клум в ярком платье с сексуальным декольте и разрезом сияла на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
797
Время на прочтение
1 мин
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Невероятная: Хайди Клум в ярком платье с сексуальным декольте и разрезом сияла на красной дорожке

Хайди Клум / Фото: Associated Press

49-летняя немецкая модель продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст на музыкальном ивенте.

Хайди Клум посетила состоявшуюся в Калифорнии музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards. Своим роскошным аутфитом модель произвела настоящий фурор на красной дорожке.

Звезда появилась в желтом платье без бретелей из коллекции бренда Miss Sohee сезона весна-лето 2023, расшитом розовыми цветочными аппликациями и камнями. Наряд имел сексуальное декольте в форме сердца, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь, и разрез до бедра.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Сверху Клум накинула белое пальто оверсайз, также украшенное розовыми цветочными аппликациями. Обула она белые босоножки на шпильках.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Лук Хайди дополнила идеально ровной укладкой, насыщенным макияжем смоки-айс, длинным бежевым маникюром и кольцами с массивными камнями. Модель выглядела великолепно.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию также посетила певица Мэдисон Бир, которая была одета в платье макси по фигуре с принтом "рыси" от Roberto Cavalli с откровенны декольте.

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Дата публикации
Просмотры
797
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