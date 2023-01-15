Невероятная красавица: рассматриваем образы победительницы конкурса красоты “Мисс Вселенная-2022”

Наряды победительницы были восхитительны, поэтому предлагаем их рассмотреть немного детальней.

14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Победительницей в этом году стала 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль.

Во время яркого шоу девушка продемонстрировала несколько образов: потрясающие вечерние платья, купальник, а также эффектный костюм. Предлагаем рассмотреть наряды поближе.

Во время представления Р'Бонни вышла на сцену в голубом мини-платье усыпанном пайетками, стразами и бисером.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Наряд был на тонких бретельках, с небольшим разрезом и сверкающей бахромой.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Также американская красотка продемонстрировала лук в купальнике. У всех конкурсанток были образы в похожем стиле, но отличались по цвету. На Габриэль был наряд в оранжевом цвете и с вырезом на талии.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

В этом году образы моделей дополняли накидки, на которых они могли написать все, что хотели. Р'Бонни назвала свою накидку Phoenix Rising ("Возрождение феникса"). На накидке, которую она сделала самостоятельно, была надпись "Если не сейчас, то когда?".

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

"Этот плащ, окрашенный экологически безопасным способом и созданный с использованием пластиковых бутылок, я собрала и трансформировала, чтобы продемонстрировать, как искусство может быть создано из того, что мы считаем мусором", - рассказала модель.

Также на сцену красавица вышла в потрясающем фиолетовом вечернем платье с американской проймой, вырезами и накидкой с пышными атласными рукавами.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Автором этого наряда является бренд Rian Fernandez. Для платья был выбран самый модный цвет 2023 года по версии Pantone - Viva Magenta.

Во время конкурса костюмов Габриэль поразила серебристым образом, который назвала "Женщина на Луне." Наряд был вдохновлен первой высадкой на Луну.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

"20 июля 1969 года два американских астронавта стали первыми людьми, ступившими на Луну, совершив одно из самых выдающихся достижений в истории человечества. Перенесемся в сегодняшний день, и женщины больше, чем когда-либо, участвуют в программе Artemis, направленной на то, чтобы отправить США обратно на Луну. Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины. Целью этого костюма было вдохновить женщин во всех уголках вселенной мечтать о большем, лететь на Луну и достигать чего-то сверхъестественного", - рассказала о наряде девушка.

Финальным нарядом звезды стало темно-синее вечернее платье с длинными рукавами и глубоким вырезом, также разработанное брендом Rian Fernandez, полностью ручной работы.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

Наряд был усыпан кристаллами, пайетками, бисером, а также имел прозрачные вставки на талии.

"Черный цвет платья олицетворяет компетентность и изысканность. Акценты бронзового цвета олицетворяют силу и удивительную стойкость Р'Бонни Габриэль и мощь Соединенных Штатов Америки. Черный оникс и стеклянные зеркальные капли являются символами отражения и саморазвития. Юбка с бахромой изображает движение жизни с синими сапфировыми камнями Swarovski, что символизирует новую эру восходящей женщины", - говорит бренд о своем творении.

Именно в этом платье Р'Бонни Габриэль стала обладательницей титула "Мисс Мира-2022".

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Associated Press

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