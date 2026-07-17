- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Невероятная красавица: беременная Энн Хэтэуэй продемонстрировала три новых интересных образа
После ряда появлений в гламурных вечерних платьях 43-летняя актриса Энн Хэтэуэй показала, что она не менее хорошо справляется с созданием повседневных дневных образов.
В ходе промо-тура, посвященного фильму «Одиссея», Энн посетила несколько мероприятий в Нью-Йорке, где продемонстрировала несколько стильных образов, которые подчеркивали её красоту и выглядели очень удобными.
Бирюзовое платье с галтером, которое надевала звезда, было от бренда Alaia. В этом образе платье великолепно сочеталось с золотыми аксессуарами, в частности с украшениями от Bvlgari и обувью от Gianvito Rossi.
Белый ансамбль Энн, состоявший из легких шелковых брюк, майки и легкой вязаной кофтинки, несмотря на свою простоту, выглядел очень элегантно и нежно. Актриса разбавила белые вещи лишь одним ярким акцентом — зеленой сумкой от Valentino.
Для выступления на радио Гетевей снова надела белую одежду, но на этот раз сочетала интересный топ с галтером и широкие брюки.
Энн и ее муж, с которым она состоит в браке уже 14 лет, также воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Пока что актриса не сообщила пол третьего ребенка.