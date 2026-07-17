Невероятная красавица: беременная Энн Хэтэуэй продемонстрировала три новых интересных образа

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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В ходе промо-тура, посвященного фильму «Одиссея», Энн посетила несколько мероприятий в Нью-Йорке, где продемонстрировала несколько стильных образов, которые подчеркивали её красоту и выглядели очень удобными.

Бирюзовое платье с галтером, которое надевала звезда, было от бренда Alaia. В этом образе платье великолепно сочеталось с золотыми аксессуарами, в частности с украшениями от Bvlgari и обувью от Gianvito Rossi.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Белый ансамбль Энн, состоявший из легких шелковых брюк, майки и легкой вязаной кофтинки, несмотря на свою простоту, выглядел очень элегантно и нежно. Актриса разбавила белые вещи лишь одним ярким акцентом — зеленой сумкой от Valentino.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Для выступления на радио Гетевей снова надела белую одежду, но на этот раз сочетала интересный топ с галтером и широкие брюки.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн и ее муж, с которым она состоит в браке уже 14 лет, также воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Пока что актриса не сообщила пол третьего ребенка.

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