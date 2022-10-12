Невероятная красотка: Энн Хэтэуэй появилась в стильном осеннем образе на улицах Нью-Йорка

Голливудскую звезду Энн Хэтэуэй заметили в Нью-Йорке, когда она направлялась в студию ABC. Актриса была одета по-осеннему стильно, ведь сочетала модный оверсайз жакет-пальто с геометрическим принтом, и вязаное платье с оригинальным воротом, украшенным бисером.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Также в ее луке присутствовали сапоги на высоких каблуках и гламурные очки-лисички. В руке актриса держала клатч от бренда Victoria Beckham, украшеной золотой цепочкой. Точно с такой же сумкой недавно появлялась в Нью-Йорке и сама Виктория.

А вот волосы Хэтэуэй были просто распущенны и немного подкручены. Вероятно, на канал она пришла, чтобы рассказать о каком-то из своих предстоящих фильмов.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

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