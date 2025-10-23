Невероятная красотка: Эшли Робертс посетила премьеру сериала, в котором сыграла Ким Кардашьян

Эшли Робертс / © Associated Press
Эшли Робертс позирует фотографам по прибытии на премьеру телесериала «Все честно» в Лондоне. Известная радиоведущая и бывшая звезда группы The Pussycat Dolls выглядела красиво и была рада вниманию публики.
Эшли надела серый наряд из оригинального платья из денима, которое имело необычный дизайн и декольте-сердце, которую дополнял жакет-болеро с длинными рукавами и подплечниками.
Эшли Робертс / © Associated Press
Жакет застегивался спереди всего на несколько крючков и имел вырез спереди, из-за которого делался акцент на декольте.
Образ Эшли дополнили прическа с объемными локонами, а также яркий макияж.
Эшли Робертс / © Associated Press
В сериале, премьеру которого посетила Робертс, сыгрла одну из главных ролей
Ким Кардашьян — американская телезвезда и бизнесвумен. Во время презентации в Лондоне она вышла на фотоколл в эффектном черном платье от бренда Dilara Findikoglu из коллекции весна-лето 2026.
Ким Кардашьян / © Associated Press
Образы Эшли Робертс на улицах Лондона
(117 фото)
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс в наряде пастельных тонов / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images