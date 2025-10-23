ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Невероятная красотка: Эшли Робертс посетила премьеру сериала, в котором сыграла Ким Кардашьян

Ее необыный наряд был с оригинальным акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эшли Робертс

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс позирует фотографам по прибытии на премьеру телесериала «Все честно» в Лондоне. Известная радиоведущая и бывшая звезда группы The Pussycat Dolls выглядела красиво и была рада вниманию публики.

Эшли надела серый наряд из оригинального платья из денима, которое имело необычный дизайн и декольте-сердце, которую дополнял жакет-болеро с длинными рукавами и подплечниками.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

Жакет застегивался спереди всего на несколько крючков и имел вырез спереди, из-за которого делался акцент на декольте.

Образ Эшли дополнили прическа с объемными локонами, а также яркий макияж.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

В сериале, премьеру которого посетила Робертс, сыгрла одну из главных ролей Ким Кардашьян — американская телезвезда и бизнесвумен. Во время презентации в Лондоне она вышла на фотоколл в эффектном черном платье от бренда Dilara Findikoglu из коллекции весна-лето 2026.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

