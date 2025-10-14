Невероятная красотка: модель Барбару Палвин сфотографировали в черном ромпере

Барбара Палвин / © Getty Images

В преддверии Victoria’s Secret Fashion Show, которое должно пройти 15 октября, модель Барбара Палвин уже прибыла в Нью-Йорк. Звезду заметили в Бруклине в очень эффектном наряде.

32-летняя звезда буквально устроила дефиле, ведь была одета в черный ромпер с декольте и опущенной линией плеч, которое носила в сочетании с колготками, сапогами и пушистой белой шубой. В руке у Палвин была квадратная сумка By Far. Также она распустила волосы и сделала нежный макияж.

Барбара Палвин / © Getty Images

Напомним, что Барбара Палвин — одна из звезд бельевого бренда Victoria’s Secret и ожидается, что она опять выйдет на подиум во время нового показа. С брендом она начала сотрудничать еще в 2012 года, а в 2018-м вышла на подиум во время шоу.

Барбара Палвин на показе Victoria’s Secret, 2018 год / © Associated Press