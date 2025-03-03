Невероятная пара: Голди Хоун и Курт Рассел, которые вместе почти 42 года, пришли на "Оскар"

Голливудские актеры Голди Хоун и Курт Рассел посетили вместе 97-ю церемонию награждения премии "Оскар", которая традиционно прошла в Лос-Анджелесе.

Пара вместе с 1983 года и в этом году их отношениям исполнился уже 42 года, хотя официально они не женаты. У Голди и Курта есть общий сын Уайатт, который родился в 1986 году, а также они вместе воспитали детей актрисы от предыдущих отношений - Оливера и Кейт Хадсон.

Голди Хоун и Курт Рассел / Фото: Associated Press

На красной дорожке пара позировала обнявшись. 73-летний Курт надел элегантный черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а вот 79-летняя Голди біла в золотом платье от Dolce & Gabbana. Шелковый наряд был украшен камнями и складками. Дополнила платье звезда длинным палантином, укладкой, а также макияжем и роскошным колье с огромными бриллиантами.

Это мероприятие они посетили не только как гости. Голди также вышла на сцену церемонии, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" с актером Эндрю Гарфилдом.

Голди Хоун с актером Эндрю Гарфилдом / Фото: Associated Press

Голди Хоун с актером Эндрю Гарфилдом / Фото: Associated Press

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