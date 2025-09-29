ТСН в социальных сетях

Невероятная пара: Камила Алвес и Мэттью Макконахи пришли вместе на премьеру фильма

Звездная пара продемонстрировала свою любовь на публике — они всегда везде вместе и держатся за руки.

Юлия Каранковская
Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Супруги Камила Алвес и Мэттью Макконахи посетили вместе презентацию фильма «Автобус в огне», в котором Макконахи исполнил главную роль. Они вышли на красную дорожку в Лондоне и позировали обнявшись.

Камила, как всегда, затмила мужа, ведь появилась на красной дорожке в сногсшибательном платье. Ее белый наряд был с бахромой сделанной из кружевной ткани и соответственно имел ассиметричный подол.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Верхняя часть платья была с прямым декольте и чашками, бретели у платья ниспадали на плечи Камилы, придавая таким образом наряду непринужденности. Образ она дополнила «мокрой» укладкой и лаконичным макияже, в ушах у Камилы сверкали бриллиантовые серьги, а завершали лук белые туфли.

Камила Алвес / © Associated Press

Камила Алвес / © Associated Press

Напомним, что они в браке с 2012 году и воспитывают троих детей. Старший сын пары — Леви — также решил пойти по стопам отца и стать актером. Леви появится в фильме «Автобус в огне» и это для него будет актерский дебют.

Мэттью МакКонахи и Камила Алвес (10 фото)

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_4 / © Associated Press

© Associated Press

