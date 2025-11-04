ТСН в социальных сетях

Невероятная пара: Рианна и A$AP Rocky впервые после рождения третьего ребенка вышли вместе в свет

Они появились на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards, организованной Советом модельеров Америки в Американском музее естественной истории.

Юлия Каранковская
Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

37-летние певица и бизнеследи Рианна появилась со своим возлюбленным A$AP Rocky на публике. У них совсем недавно родился третий ребенок — долгожданная девочка. Также у них есть двое сыновей.

Ранее пару фотографировали папарацци, но на светском мероприятии после очередного пополнения Рианна и A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, вышли впервые.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Пара была очень в приподнятом настроении, держались за руки, обнимались и A$AP Rocky поцеловал возлюбленную в щеку перед фотографами.

Рианна надела на церемонию черно-белый наряд от Alaïa из коллекции весна-лето 2026. Лук включал оригинальные брюки-колготки, туфли черного цвета и темно-синий плащ.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

A$AP Rocky выбрал для своего появления лук от Chanel который дополнил украшениями от Briony Raymond. Кстати, рэпер получил на мероприятии награду Fashion Icon Award.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Напомним, что девочка пары появилась на свет 13 сентября, а рассказала артистка об этом в своем Instagram. Рианна опубликовала трогательное фото на котором держала на руках новорожденную дочь.

Рианна с дочерью / © instagram.com/badgalriri

Рианна с дочерью / © instagram.com/badgalriri

