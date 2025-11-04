- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
Невероятная пара: Рианна и A$AP Rocky впервые после рождения третьего ребенка вышли вместе в свет
Они появились на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards, организованной Советом модельеров Америки в Американском музее естественной истории.
37-летние певица и бизнеследи Рианна появилась со своим возлюбленным A$AP Rocky на публике. У них совсем недавно родился третий ребенок — долгожданная девочка. Также у них есть двое сыновей.
Ранее пару фотографировали папарацци, но на светском мероприятии после очередного пополнения Рианна и A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, вышли впервые.
Пара была очень в приподнятом настроении, держались за руки, обнимались и A$AP Rocky поцеловал возлюбленную в щеку перед фотографами.
Рианна надела на церемонию черно-белый наряд от Alaïa из коллекции весна-лето 2026. Лук включал оригинальные брюки-колготки, туфли черного цвета и темно-синий плащ.
A$AP Rocky выбрал для своего появления лук от Chanel который дополнил украшениями от Briony Raymond. Кстати, рэпер получил на мероприятии награду Fashion Icon Award.
Напомним, что девочка пары появилась на свет 13 сентября, а рассказала артистка об этом в своем Instagram. Рианна опубликовала трогательное фото на котором держала на руках новорожденную дочь.