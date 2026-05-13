Шоу-бизнес
96
1 мин

Невероятная Тейлор Свифт намекнула на предстоящую свадьбу мини-платьем

Вместе с друзьями она поужинала в итальянском ресторане Via Carota в районе Вест-Виллидж города Нью-Йорк.

Юлия Каранковская
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Getty Images

Поп-принцессу Тейлор Свифт засняли в Нью-Йорке, когда она в компании друзей шла в ресторан. Певица выглядела потрясающе в белоснежном коротком платье, которое подчеркивало ноги и было своеобразным намеком на то, что совсем скоро Тейлор пойдет к алтарю.

Певица с прошлого года помолвлена со спортсменом Трэвисом Келси, который сделал ей предложение подарив изысканное и уникальное обручальное кольцо.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Платье Свифт было от бренда Retrofete, имело длинные рукава и складки. Остальные ее аксессуары были черными, в том числе сумка-мешок от Christian Dior и туфли с ремешками от Gucci. Волосы Тейлор собрала в хвостик, а любимую красную помаду заменила на более приглушенный оттенок.

Недавно Тейлор также застали с сумкой Dior, но выполнена она была в потрясающем желтом оттенке с цветочным тиснением.

