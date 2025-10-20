- Дата публикации
Невероятная в свои 78: Гленн Клоуз в элегантном платье затмила младших коллег на премьере сериала
Актриса выглядела стройно и эффектно на мероприятии.
Гленн Клоуз посетила премьеру юридического драматического сериала "Все честно" (All's Fair), в котором она сыграла. Мероприятие состоялось в театральном комплексе в Лос-Анджелесе.
На ивенте актриса приковала к себе внимание всех присутствующих. Гленн была одета в элегантное черное платье с пышной юбкой в пол от Carolina Herrera. Наряд имел рукава три четверти, воротник-стойку, V-образный вырез и кожаный пояс на талии.
Аутфит Клоуз дополнила черными кожаными высокими перчатками и туфлями Christian Louboutin. У звезды была красивая короткая укладка, вечерний макияж с черными стрелками, розовыми румянами и бежевым блеском на губах. Уши актриса украсила длинными серебряно-черными серьгами, а к платью прикрепила две изысканные серебряные броши с бриллиантами от Neil Lane.
Клоуз в свои 78 выглядит роскошно и в этот вечер она затмила своих младших коллег на "красной" дорожке.
Напомним, Гленн Клоуз на премию Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе пришла в темно-синем костюме от Armani Prive.