Невероятная встреча: актрисы "Секса в большом городе" Кристин Дэвис и Синтия Никсон посетили гала-вечер

В преддверии нового сезона актрисы посетили одно мероприятие.
Звезды сериала "Секс в большом городе" и подруги Кристин Дэвис и Синтия Никсон посетили гала-вечер The New Group 2024, который состоялся в бальном зале Edison в Нью-Йорке.
На мероприятии они искренне обрадовались встрече, а затем позировали для фото обнявшись.
На Кристин Дэвис было черное платье с рукавами-фонариками и аппликациями из нитей, бисер аи пайеток. Также образ она дополнила черной сумкой, туфлями-лодочками и макияжем с укладкой.
Синтия Никсон отдала предпочтение шелковому длинному платью цвета шампанского, у которого была драпировка на декольте и разрез на юбке. Образ она дополнила гламурным клатчем и золотистыми босоножками на каблуках.
Напомним, что "И просто так..." - перезапуск классического сериала HBO "Секс в большом городе", но на критику он вернется в эфир. HBO Max решило продлить сериал на третий сезон. Вероятно, совсем скоро, мы опять увидим главную актрису сериала Сару Джессику Паркер в ярких, необычных и немного сумасшедших образах на улицах Нью-Йорка во время съемок, поскольку команда уже активно показывает процес подготовки.
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