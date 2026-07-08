Невероятно эффектно: дочь Наоми Уоттс феерично открыла показ известного бренда на Неделе моды

Кай Шрайбер / © Getty Images

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Начинающая модель открыла показ бренда Iris Van Herpen волшебным театральным выходом.

Кай прошелась в полупрозрачном платье с воздушным дизайном и асимметричным подолом. Наряд был полностью украшен прозрачными шариками разного размера, что придавало ему особую нежность и изящество.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Это невероятное платье сочеталось с шляпкой, которая также была выполнена из полупрозрачных шариков и имела причудливую закрученную форму. А обувь Кай была бежевой и со шнуровкой.

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Кай Шрайбер / © Getty Images

Напомним, что Кай — трансгендерная личность: она родилась мальчиком, но в раннем возрасте начала идентифицировать себя как девочку и, вероятно, сменила пол. Когда Кай завела Instagram, она подписала себя там как «her», что в переводе означает «её». Однако официально никаких заявлений ни от неё, ни от её семьи по этому поводу не поступало.

Кай Шрайбер / © Getty Images

Сейчас она активно начала развивать свою карьеру и решила стать моделью. Кай подписала контракт с IMG Models и вышла на подиум показа Valentino, когда бренд демонстрировал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025–2026.

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