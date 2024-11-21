Невероятно элегантная: Камерон Диас впервые за длительное время вышла на публику

52-летняя американская актриса Камерон Диас давно не бывала на светских мероприятиях, поэтому привлекла всеобщее внимание, когда посетила ELLE's 2024 Women in Hollywood.

Актриса выбрала для этого мероприятия очень элегантный наряд черного цвета, в котором она выглядела очень элегантно. Камерон сочетала гламурную кофту, расшитую пайетками с юбкой А-силуэта, которую дополнял ремень с маленькой пряжкой.

Также Диас надела капроновые черные колготки и классические туфли на высоких каблуках. Завершали лук актрисы серьги, макияж и красивая укладка с локонами.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

Это светское мероприятие также посетили коллеги звезда. В частности, Камерон сфотографировалась с Деми Мур, которая выбрала для ивента золотое платье расшитое бисером.

Камерон Диас и Деми Мур / Фото: Getty Images

На другом снимке Камерон запечатлена с актрисами, сыгравшими в фильме "Эмилия Перес" - Селеной Гомес, Зои Салданой и Карлой Софией Гаскон. Все они выглядели очень гламурно.

Камерон Диас с Селеной Гомес, Зои Салданой и Карлой Софией Гаскон / Фото: Getty Images

Кстати, можно заметить, что Зои Салдана переоделась в черное платье с декольте. Дело в том, что на этом мероприятии в таком же платье, как у нее, появилась другая известная актриса.

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