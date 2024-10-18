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Невероятно худая: 75-летняя Вера Ванг пришла на мероприятие в блестящем платье с цветком

Невероятно худая: 75-летняя Вера Ванг пришла на мероприятие в блестящем платье с цветком

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Посетила светское мероприятие она в компании дочерей.

Известный модельер Вера Ванг, которая прославилась в первую очередь как создательница самых красивых свадебных платьев, появилась на 18-м ежегодном гала-концерте в Нью-Йорке. Это благотворительное мероприятие проводилось для организации DKMS, одной из самых значительных некоммерческих организаций в мире по борьбе с раком крови.

Вонг появилась в этот раз перед фотографами в длинном вечернем платье полностью расшитом серебристыми пайетками. Наряд имел глубокое декольте, вырез на спине, а также его дополняли шелковый топ-бюстье и большой цветок из ткани.

Макияжа у Вонг практически не было, волосы она распустила. Выглядела в этом луке она очень гламурно, однако открытость платья только подчеркивала ее сильную худобу.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

В этом году Вере Вонг на церемонии была оказана особая честь за ее многолетнюю поддержку организации. Поддержать женщину на мероприятии пришли две ее дочери - Сесилия и Жозефина. Обе девушки выбрали наряды красного цвета. Она удочерила их с бывшим мужем Артуром Беккером, поэтому они носят его фамилию.

Вера Вонг с дочерьми / © Getty Images
Вера Вонг с дочерьми / Фото: Getty Images

Дочерей Вонг показывает уже не впервые, ведь на самом деле довольно часто их берет с собой на мероприятия. Один из недавних совместных выходов с Жозефиной - появление в розовых платьях на Hot Pink Party BCRF Фонда исследования рака молочной железы в Нью-Йорке.

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