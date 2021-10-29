Невероятно красива: Анджелина Джоли снялась в золотом платье Valentino

Золотой цвет платья актрисы роскошно смотрелся в лучах вечернего солнца.

После длительного промотура в поддержку фильма Marvel "Вечные", в рамках которого Анджелина Джоли и ее дети посетили мероприятия в Лос-Анджелесе, Риме и Лондоне, актриса успела сняться еще и в роскошной фотосессии для Vogue.

Джоли позировала на крыше Лондона в ослепительном золотом платье из кутюрной коллекции Valentino. Наряд имел небольшой шлейф, а юбка была объемной, тяжелой и выполненной из парчи. Украшали платье ручная вышивка золотыми нитками и аппликация из кружева. Волосы Анджелины были собраны и немного растрепаны, как будто из-за ветра.

Автором этих снимков стал британский фотограф Мисан Харриман.

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