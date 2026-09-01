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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Невероятно красивая: 62-летняя Сандра Баллок сияла на красной дорожке в бархатном платье с вырезом

На премьере фильма «Практическая магия 2» в Лос-Анджелесе 62-летняя актриса появилась в наряде, который ненавязчиво отсылал к ведьмовской эстетике культовой картины.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сандра Баллок

Сандра Баллок / © Associated Press

Появление Сандры Баллок на красной дорожке вызвало настоящий фурор среди модных критиков и её поклонников благодаря идеальному балансу между драматичным бархатом и яркими белыми акцентами.

Актриса выбрала длинное скульптурное платье от Louis Vuitton, которое повторяло изгибы фигуры, элегантно расклешивалось до пола и имело небольшой шлейф. Главный акцент этого наряда — V-образный вырез на груди, а также акцентные белый воротник и рукава, которые придавали наряду ещё больше драматизма.

Сандра Баллок / © Associated Press

Сандра Баллок / © Associated Press

Вместо массивных украшений Сандра дополнила свой образ едва заметными сережками и минималистичными кольцами, а её длинные каштановые волосы были уложены в лёгкие волны с пробором посередине, также нежным и простым был её макияж, ведь он был выполнен в нейтральных тонах.

Сандра Баллок / © Associated Press

Сандра Баллок / © Associated Press

Образ Сандры кардинально отличался от того, что продемонстрировала на фотосессии её коллега Николь Кидман, выбравшая для своего выхода кружевное платье от Atelier Versace.

Сандра Баллок и Николь Кидман / © Associated Press

Сандра Баллок и Николь Кидман / © Associated Press

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