Невероятно красивая: 62-летняя Сандра Баллок сияла на красной дорожке в бархатном платье с вырезом

Сандра Баллок / © Associated Press

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Появление Сандры Баллок на красной дорожке вызвало настоящий фурор среди модных критиков и её поклонников благодаря идеальному балансу между драматичным бархатом и яркими белыми акцентами.

Актриса выбрала длинное скульптурное платье от Louis Vuitton, которое повторяло изгибы фигуры, элегантно расклешивалось до пола и имело небольшой шлейф. Главный акцент этого наряда — V-образный вырез на груди, а также акцентные белый воротник и рукава, которые придавали наряду ещё больше драматизма.

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Сандра Баллок / © Associated Press

Вместо массивных украшений Сандра дополнила свой образ едва заметными сережками и минималистичными кольцами, а её длинные каштановые волосы были уложены в лёгкие волны с пробором посередине, также нежным и простым был её макияж, ведь он был выполнен в нейтральных тонах.

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Сандра Баллок / © Associated Press

Образ Сандры кардинально отличался от того, что продемонстрировала на фотосессии её коллега Николь Кидман, выбравшая для своего выхода кружевное платье от Atelier Versace.

Сандра Баллок и Николь Кидман / © Associated Press

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