Невероятно красивая: Анджелина Джоли надела на красную дорожку прозрачное платье, украшенное цепочками

Она блистала перед камерами в креативном платье от известного британского бренда.

49-летняя голливудская суперзвезда Анджелина Джоли обычно надевает на светские мероприятия исключительно элегантные и закрытие наряды, декольте и разрезы в которых довольно сдержанны. Поэтому когда актриса появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прозрачном наряде, это вызвало много внимания.

Ее платье было от известного бренда Alexander McQueen и выполнеон из прозрачной черной сетки, которая полностью была расшита серебристыми цепочками разной длины и дизайна.

Декор наряда покрывал сетчатую ткань не полностью, поэтому в некоторых местах платье просвечивалось. Также в зоне груди и бедер у платья была бежевая подкладка.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На рукавах и подоле платья Анджелины цепочки были пришиты хаотично из-за чего они создавали эффект бахромы. Свой наряд Джоли дополнила лаконичной прической, множеством украшений в ушах и на руках, а также макияжем и туфлями на каблуках.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Компанию на этом мероприятии актрисе составила ее дочь Захара. Девушка выбрала нежное белое платье с черной цветочной вышивкой, которое тоже было от Alexander McQueen из коллекции Pre-Fall 2024.

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / Фото: Associated Press

Она пришла поддержать маму, поскольку та была номинирована в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме", за свою работу в фильме "Мария", где сыграла легендарную оперную певицу Марию Каллас. Однако победу Джоли не одержала.

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