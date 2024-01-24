Невероятно красивая: Дженнифер Лопес пришла на показ Elie Saab в платье с декольте и цветочной накидкой

Когда она появилась на мероприятии, все взгляды были прикованы только к ней. Звезда выглядела очаровательно.
В Париже продолжается Неделя высокой моды, и среди гостей опять появилась американская суперзвезда Дженнифер Лопес. Она посетила шоу Модного дома Elie Saab, которое состоялось 24 января.
Дженнифер появилась на показе в роскошном длинном платье из нежного шифона оливкового цвета, которое также имело мелкую драпировку на бюстье и юбке.
Привлекло внимание и декольте на наряде, практически до пупка. А вот талию наряда украшал золотистый пояс флористического дизайна со стразами.
Дополняла платье оригинальная накидка, которую тоже украшали цветы, но они были необычными, а сделанными из фиолетовых, розовых и оливковых перьев.
В центре цветов из перьев был декор из бисера и стразов.
Также ее наряд дополнял милый бархатный оливковый бант в волосах и бриллиантовые серьги в форме сердечек.
Это появление Дженнифер Лопес на Неделе моды последовало после ее не менее грандиозного выхода, когда она посетила показ Модного дома Schiaparelli в белом пальто ручной работы, расшитом 7 тысячами настоящих лепестков цветов.
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