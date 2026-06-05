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- Шоу-бизнес
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Невероятно красивая: Элизабет Херли в белоснежном платье пришла на гала-концерт
Изысканное платье, которые звезда выбрала, подчеркивало ее изящную фигуру.
Актриса Элизабет Херли посетила гала-концерт благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity в Лондоне. На красной дорожке знаменитость появилась в белоснежном вечернем платье с открытыми плечами, которое было полностью расшито пайетками, бисером и объемными цветочными аппликациями.
Образ британка дополнила любимой изысканной прической, ярким макияжем и драгоценностями — серьгами и колье с бриллиантом в виде сердца. В руке Элизабет держала серебристый клатч-конверт.
Также на красную дорожку с ней вышел бойфренд — американский певец Билли Рэй Сайрус, который является отцом Майли Сайрус.
Ранее Элизабет появилась с сыном на премьере фильма «Убийство между друзьями».