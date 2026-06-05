Невероятно красивая: Элизабет Херли в белоснежном платье пришла на гала-концерт

Элизбет Херли / © Getty Images

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Актриса Элизабет Херли посетила гала-концерт благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity в Лондоне. На красной дорожке знаменитость появилась в белоснежном вечернем платье с открытыми плечами, которое было полностью расшито пайетками, бисером и объемными цветочными аппликациями.

Образ британка дополнила любимой изысканной прической, ярким макияжем и драгоценностями — серьгами и колье с бриллиантом в виде сердца. В руке Элизабет держала серебристый клатч-конверт.

Элизабет Херли / © Getty Images

Также на красную дорожку с ней вышел бойфренд — американский певец Билли Рэй Сайрус, который является отцом Майли Сайрус.

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Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Getty Images

Ранее Элизабет появилась с сыном на премьере фильма «Убийство между друзьями».

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