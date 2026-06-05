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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Невероятно красивая: Элизабет Херли в белоснежном платье пришла на гала-концерт

Изысканное платье, которые звезда выбрала, подчеркивало ее изящную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Элизбет Херли

Элизбет Херли / © Getty Images

Актриса Элизабет Херли посетила гала-концерт благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity в Лондоне. На красной дорожке знаменитость появилась в белоснежном вечернем платье с открытыми плечами, которое было полностью расшито пайетками, бисером и объемными цветочными аппликациями.

Образ британка дополнила любимой изысканной прической, ярким макияжем и драгоценностями — серьгами и колье с бриллиантом в виде сердца. В руке Элизабет держала серебристый клатч-конверт.

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Также на красную дорожку с ней вышел бойфренд — американский певец Билли Рэй Сайрус, который является отцом Майли Сайрус.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Getty Images

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Getty Images

Ранее Элизабет появилась с сыном на премьере фильма «Убийство между друзьями».

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Дата публикации
Количество просмотров
156
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