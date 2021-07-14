Невероятно красивая: Фрида Аасен позировала в легком белом платье с декольте

26-летняя модель позировала для фото в Каннах.

Норвежская модель Фрида Аасен проводит время в Каннах и помимо отдыха на Лазурном берегу уже успела побывать на знаменитой красной дорожке, где продемонстрировала эффектный образ в сверкающем платье от Elie Saab.

Фрида Аасен в платье от Elie Saab / Getty Images

А вот вчера звезда посетила вечеринку, организованную Louis Vuitton. Мероприятие проходило в ресторане Fred L'Ecailler и Фрида надела эффектное белоснежное платье с очень глубоким декольте. На талии платье было скроено наподобие корсета, а вот сбоку его украшал высокий разрез, который открывал ногу модели.

Дополнили образ девушки только босоножки со стразами и макияж. Украшений она решила не добавлять.

Фрида Аасен / Getty Images

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