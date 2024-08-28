Невероятно красивая: Хайди Клум под прицелом папарацци в платье из денима

Модель немецкого происхождения, телеведущая и судья ва развлекательном талант-шоу America's Got Talent, попала под прицел папарацци. 51-летнюю Хайди Клум подловили, когда она направлялась новую на запись программы в Пасадене.

В этот раз звезда была одета в наряд из денима. На Клум было приталенное платье длиной ниже колен, с бретельками и разрезом спереди на юбке. Дополнила образ она сумкой на ремешках-цепочках от Chanel и туфлями из змеиной кожи.

Также Хайди надела солнцезащитные очки, несколько украшений и распустила свои длинные волосы. Интересной деталью образа стал маникюр, ведь впервые за длительной время она сделала его не красным.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее 51-летняя модель Клум продемонстрировала наряд от бренда Roberto Cavalli, который был украшен принтом под названием Ray Of Gold. Это был костюм состоящий из туники и легких штанов-клеш.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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