Невероятно красивая: Синди Кроуфорд позировала в изумрудном платье с эффектным разрезом

Это появление модели на модном шоу стало первым за довольно длительное время.

55-летняя супермодель 90-х Синди Кроуфорд приняла участие в показе новой коллекции Рианны Savage X Fenty. Но в отличии от многих других звезд, которые дефилировали в белье и купальниках, Синди появилась в изумрудном платье с американской проймой, каплевидным декольте и роскошным высоки разрезом сбоку.

Само платье было довольно лаконичным и сидело на фигуре свободно. Наряд также имел еле уловимый леопардовый принт. Сочетала наряд модель с браслетами-манжетами, крупными серьгами и босоножками на фигурном каблуке. Визажисты сделали Синди яркий макияж с голубым акцентом на глазах, а волосы уложили на одну сторону.

Синди Кроуфорд / Getty Images

Также в показе приняли участие и другие звезды среди которых были модели Джиджи Хадид и Ирина Шейк. Само шоу сочетало в себе моду, танец, музыку и культовую архитектуру.

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