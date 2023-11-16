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Невероятно похожи: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер посетили вместе престижную премию

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
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Невероятно похожи: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер посетили вместе престижную премию

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

На мероприятии, которое они посетили, ежегодно отмечают достижения писателей художественной, публицистической, поэтической, переводной и молодежной литературы.

Модель Кайя Гербер и ее знаменитая мать - супермодель 90-х Синди Кроуфорд, посетили вместе 74-ю церемонию вручения Национальной книжной премии США, которая состоялась в Нью-Йорке.

Перед тем, как пойти на мероприятие, знаменитости позировали на красной дорожке для фотографов. Мать и дочь выбрали в этот раз однотонные наряды нейтральных оттенков.

На Синди был белоснежный брючный костюм, который она носила с шелковый легким топом в бельевом стиле, босоножками из змеиной кожи и белым клатчем. На шее и в ушах у нее сверкали бриллиантовые украшения, а на руке золотые часы.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Кайя же надела винтажное коричневое платье от Ralph Lauren из коллекции осень-зима 2001. У наряда не было бретелек, а на декольте его украшала отделка из кожи.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Буквально днем ранее Синди Кроуфорд с дочерью Кайей побывали на выставке в Нью-Йорке. Мать и дочь выглядели шикарно в полностью черных нарядах, когда позировали для фотографий на красной дорожке мероприятия. На Кайе в тот раз был наряд от Alaia.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
158
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