Невероятно похожи: Синди Кроуфорд и Кайя Гербер посетили вместе престижную премию

На мероприятии, которое они посетили, ежегодно отмечают достижения писателей художественной, публицистической, поэтической, переводной и молодежной литературы.
Модель Кайя Гербер и ее знаменитая мать - супермодель 90-х Синди Кроуфорд, посетили вместе 74-ю церемонию вручения Национальной книжной премии США, которая состоялась в Нью-Йорке.
Перед тем, как пойти на мероприятие, знаменитости позировали на красной дорожке для фотографов. Мать и дочь выбрали в этот раз однотонные наряды нейтральных оттенков.
На Синди был белоснежный брючный костюм, который она носила с шелковый легким топом в бельевом стиле, босоножками из змеиной кожи и белым клатчем. На шее и в ушах у нее сверкали бриллиантовые украшения, а на руке золотые часы.
Кайя же надела винтажное коричневое платье от Ralph Lauren из коллекции осень-зима 2001. У наряда не было бретелек, а на декольте его украшала отделка из кожи.
Буквально днем ранее Синди Кроуфорд с дочерью Кайей побывали на выставке в Нью-Йорке. Мать и дочь выглядели шикарно в полностью черных нарядах, когда позировали для фотографий на красной дорожке мероприятия. На Кайе в тот раз был наряд от Alaia.
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