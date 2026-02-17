Рианна / © Getty Images

Певица и основательница одной из самых успешных косметических компаний современности Рианна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала несколько совершенно разных образов, которые продемонстрировали, что она не подчиняется трендам.

Сначала диву заметили на Манхэттене в черном кожаном платье-пальто, украшенном мехом на воротнике и манжетах. Рианна надела это необычное платье в сочетании прозрачными капроновыми лосинами, остроносыми туфлями из текстурной кожи и драгоценностями.

Рианна / © Getty Images

Также певицу заметили в красном платье от John Galliano из трикотажа, разработанное для коллекций весна-лето 2000 года. Носила этот наряд Рианна в сочетании с кожаной курткой и дополнила аксессуарами — сумкой и туфлями.

Рианна / © Getty Images

Третий раз барбадосскую суперзвезду заметили в куртке с меховой отделкой Vaquera и очках YSL. Также она носила трикотажные брюки и теплый анорак. А вот на плече у нее была большая черная кожаная сумка.

Рианна / © Getty Images