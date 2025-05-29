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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

Невероятно стильная: Сара Джессика Паркер блистала в Париже на фоне Эйфелевой башни

Актриса продемонстрировала свой уникальный стиль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

В Париже прошел фотоколл, посвященный третьему сезону сериала «И просто так…», спин-оффа «Секса в большом городе». Все фотокамеры и взгляды публики были прикованы в тот момент к исполнительнице главной роли — Саре Джессике Паркер.

60-летняя звезда вышла к фотографам в креативном наряде оттенка какао от Vivienne Westwood. У платья был очень необычный дизайн, поскольку оно сшито будто из лоскутков обработанной ткани, имело корсет, открытые плечи, длинные рукава и асимметричный подол.

Сара Джессика Паркер в Париже / © Getty Images

Сара Джессика Паркер в Париже / © Getty Images

Платье Паркер дополнила сапогами из змеиной кожи от Jimmy Choo, любимой укладкой, макияжем с дымчатыми тенями, набором украшений. Также привлекло внимание то, что актриса накрасила ногти темным лаком, хотя ранее говорила, что не любит тратить время на эту процедуру.

На презентации к актрисе присоеденились также ее коллеги: Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Николь Ари Паркер.

В сериале «И просто так…» рассказывается история трех повзрослевших подруг из культового сериала нулевых «Секс в большом городе» — Кэрри, Миранды и Шарлотты. В преддверии выхода шоу также состоялась премьера нового сезона в Нью-Йорке, на которой Паркер тоже появилась в наряде от Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер в Нью-Йорке / © Associated Press

Сара Джессика Паркер в Нью-Йорке / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

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