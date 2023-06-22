Невероятно выглядит: 90-летняя Джоан Коллинз посетила вечеринку в кокетливом платье

Звезда сериала "Династия" была очень гламурной на этом мероприятии.

Британская киноактриса и звезда мыльных опер - 90-летняя Джоан Коллинз - очаровала гламурным вечерним нарядом, который выбрала для посещения летней вечеринки V&A 2023 в The V&A в Лондоне.

На знаменитости было серебристое приталенное платье с высоким кокетливым разрезом сбоку, который открывал одну ее ногу. У платья были рукава с рюшами, а также V-образное декольте.

Лук она дополнила серебристой накидкой-кейпом, расшитой пайетками, а также не менее гламурными слингбэками на каблуках. Волосы она уложила в объемную укладку, сделала макияж с ярко-красной помадой на губах, а также добавила в образ несколько бриллиантовых украшений.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

На мероприятие женщина уже традиционно пришла со своим мужем - 58-летним Перси Гибсоном. Несмотря на разницу в возрасте пара в браке уже 21 год.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон / Фото: Getty Images

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