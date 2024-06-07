Невероятные красавицы: жену и 14-летнюю дочь Мэттью Макконахи заметили в Нью-Йорке

Супругу оскароносного актера Мэттью Макконахи - 42-летнюю модель Камилу Алвес - заметили в Нью-Йорке, когда она шла по улице. Женщина выглядела роскошно - на Камиле было белое мини-платье с пуговицами и подвернутыми рукавами, которое на подоле украшали рюши.

Камила Алвес / Фото: Getty Images

Этот образ она дополнила черными мюлями на фигурных каблуках и золотой сумкой. Также на Камиле были золотые украшения на запястьях и шее, а вот волосы она накрутила в легкие локоны и надела на глаза солнцезащитные очки.

Но затем Камила сходила на вечеринку бренда Hermes в честь коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Компанию ей на мероприятии составила 14-летняя дочь Вида. Мама и дочь оделись в красные наряды. На Камиле был кожаный комплект с перфорацией, состоящий из юбки и топа, которые она сочетала с черными босоножками и клатчем. А вот Вида появилась в трикотажном топе и мини-юбке, которые дополнила черными туфлями Мэри Джейн.

Камила Алвес и сдочерью / Фото: Getty Images

Недавно Вида тоже выходила в свет, но со своими двумя братьями и родителями. В апреле они все вместе посетили гала-концерт в городе Остине, штат Техас.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес с детьми / Фото: Getty Images

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